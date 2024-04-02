傳內地投資者劉軍1.3億沽海防道舖　7年前買入價3億、貶值近六成

來自內地的舖位投資者劉軍，近月以大幅度蝕讓價放售旗下尖沙咀海防道地舖，據悉該舖位最新成功賣出，市傳成交價僅約1.3億元，較意向價約1.38億元低約1,800萬元，同時較2017年買入價約3億元，帳面大幅低約57%。值得留意，劉軍過去亦曾大額投資核心區舖位，不過慘蝕收場，最矚目個案為2012年以11.42億元購入銅鑼灣寶榮大廈前泉章居舖，不過其後分階段以合共約6.78億元沽貨，慘蝕40.6%。



市場消息透露，劉軍持有的尖沙咀海防道32至34號寶豐⼤廈地下D號舖連閣樓，地舖面積約830平方呎，閣樓面積同樣約830平方呎，新近以約1.3億元沽出。事實上，該舖位近日委託代理放售，業主意向價約3.5億元，不過有代理指出，目前零售疲弱，業主叫價並非企硬，目前實收底價低至1.38億元，而最終舖位以約1.3億元沽出。

2017年「買殼」3億

據了解，舖位業主為霸盈（香港）有限公司（HUGE PROFIT (HK) LIMITED），該公司董事為劉軍。劉軍為一名來自內地的投資者，市傳他在2017年透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式，以約3億元買入上述舖位，若連同其他買入成本計算，當時總買入成本更高達3.5億元。

尖沙咀海防道32至34號寶豐⼤廈地下D號舖連閣樓圖則。

時裝店25萬租用 租金回報2.3厘

上述舖位目前由時裝店承租，每月租金約25萬元，租約期至2025年3月，其後兩年租金將升至27萬元，下一張租約租期至2027年3月。

以目前月租25萬元及最新市傳成交價約1.3億元計算，新買家可享租金回報約2.3厘，遠低於目前定存息口逾4厘水平。

尖沙咀海防道32至34號寶豐⼤廈地下D號舖連閣樓。

十二年前11億購波斯富街巨舖 終勁蝕40%

事實上，劉軍過去鍾情投資核心區舖位，不過摸頂居多。如他在2012年以約11.42億元購入銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓等，即前泉章居及先施百貨舊址，總樓面共23,932平方呎。

其中兩個地下A號及B號舖，面積共約2,686平方呎，於2014年以2.1億元沽出予宏安（01222），其後在2017年再把樓上舖部份以4.68億元沽出予冠華鏡廠。劉軍在上述買賣當中套現約6.78億元，帳仍蝕約4.64億元，蝕幅超過40%。