內地投資者劉軍蝕讓1.38億放售海防道舖　較七年前買入價低54%

零售市場營商環境仍見困難，來自內地的資深舖位投資者劉軍，新近以大幅度蝕讓價放售旗下尖沙咀海防道地舖，意向價約1.38億元，較2017年買入價約3億元，帳面大幅低約54%或1.62億元。值得留意，劉軍過去亦曾大額投資核心區舖位，不過慘蝕收場，最矚目個案為2012年以11.42億元購入銅鑼灣寶榮大廈前泉章居舖，不過其後分階段以合共約6.78億元沽貨，慘蝕40.6%。



市場消息透露，劉軍持有的尖沙咀海防道32至34號寶豐⼤廈地下D號舖連閣樓，地舖面積約830平方呎，閣樓面積同樣約830平方呎。該舖位近日委託代理放售，業主意向價約3.5億元，不過有代理指出，目前零售疲弱，業主叫價並非企硬，目前實收底價低至1.38億元。

2017年「買殼」3億 或需帳蝕54%

據了解，舖位業主為霸盈（香港）有限公司（HUGE PROFIT (HK) LIMITED），該公司董事為劉軍。劉軍為一名來自內地的投資者，市傳他在2017年透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式，以約3億元買入上述舖位，若連同其他買入成本計算，當時總買入成本更高達3.5億元。

若以目前實收底價約1.38億元計算，估計劉軍需要帳面蝕讓約54%或1.62億元。

尖沙咀海防道32至34號寶豐⼤廈地下D號舖連閣樓圖則。

時裝店25萬租用 租金回報不足2.2厘

上述舖位目前由時裝店承租，每月租金約25萬元，租約期至2025年3月，其後兩年租金將升至27萬元，下一張租約租期至2027年3月。以目前月租25萬元計算，若舖位以底價1.38億元沽出，新買家可享租金回報約2.17厘，遠低於目前定存息口逾4厘水平。

尖沙咀海防道32至34號寶豐⼤廈地下D號舖連閣樓。

十二年前11億購波斯富街巨舖 終勁蝕40%

事實上，劉軍過去鍾情投資核心區舖位，不過摸頂居多。如他在2012年以約11.42億元購入銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓等，即前泉章居及先施百貨舊址，總樓面共23,932平方呎。

其中兩個地下A號及B號舖，面積共約2,686平方呎，於2014年以2.1億元沽出予宏安（01222），其後在2017年再把樓上舖部份以4.68億元沽出予冠華鏡廠。劉軍在上述買賣當中套現約6.78億元，帳仍蝕約4.64億元，蝕幅超過40%。

銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓。（網上圖片）

萊坊：本地消費疲弱、核心零售區租金面臨壓力

近期本港整體經濟表現低迷，香港零售舖市持續疲弱。萊坊表示，香港零售市場尚未走出困境，營商環境仍然非常困難。由於本地消費疲弱，預計今年第一季零售銷售將保持疲弱。當核心零售區的商舖吸納速度緩慢，租金仍將面臨壓力。

不過長遠而言，萊坊有信心計劃舉行的多項大型活動將為相關行業的零售商創造更多機會，並吸引更多海外旅客來港。正面來看，零售租賃市場有更多逐步復甦的跡象。銅鑼灣和尖沙咀等熱門旅遊區的一些零售吉舖已逐漸被零售商填滿。