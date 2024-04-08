撤辣改樓市結構　4成內地客、投資者　會地黃光耀料樓價升最多7%

2月底新一份財政預算案公布全面撤辣，樓市交投即時轉活，總計3月份錄一手成交錄逾4,200宗較上月升逾14倍，創1998年後單月新高。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀接受《香港01》訪問表示，撤辣後樓市結構改變，買家客源亦變得更多元化，成交情況由撤辣前以「剛需」買家主導，轉變成有更多投資者及內地客入市。至於今年樓市走勢，他則維持審慎樂觀，料樓價有5至7%升幅。



黃光耀：撤辣威力意想不到 成交較預期高出一倍

黃光耀坦言，政府在新一份財政預算案公布全面撤辣後，當中帶來的威力是「意想不到」，而3月份一手成交錄逾4,200宗，亦是較自己原來預算的2,000宗多出逾倍。

撤辣後1個月會地沽762伙 吸金逾73.3億

他表示，與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE設650伙，成功10日內展開兩輪銷售並沽出544伙或近8成半，吸金34.4億元。而截至上月底即撤辣後約1個月，集團售出762伙，套現逾73.3億元。以首季計算集團售出近800伙，套現近87億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

撤辣改變買家客源及結構 內地客、投資者佔4成

而事實上買家客源及結構亦因撤辣而出現改變。黃光耀指出，於撤辣前買家客源相對狹窄，主要成交是集中剛性需求購買力約佔9成，而內地專才及投資客則僅各佔約5%。不過隨着全面撤辣，買家客源變得多元化。

以SEASONS PLACE 12A期為例，「內地及國際專才」以及「投資者及大手客」這兩個組別則各自上升至兩成，當中亦有3組大手買家各買6伙單位投資。至於餘下六成則為用家，其中有不少為租轉買人士，因見撤辣後觀望情緒降温而加快入市。

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SEASONS PLACE 12B期或提供更多800萬以下單位

有見及此，黃光耀透露目前有條件加快同系SEASONS PLACE 12B期推盤步伐，期望可以由原定今年下半年推出加快至今年第二季登場。該期數位置亦是最近商場，單位實用面積由320至550平方呎，由於面積亦較12A期細，料有望可提供更多800萬以下單位，可幫助年輕買家置業。

賣樓策略「先求量再求價」、先套現再作部署

他續指，12A期首批單位折實平均呎價14,188元屬吸引水平，站在發展商角度料今年屬去貨年，預期上半年會先求量再求價策略賣樓，先套現再作其他部署。並需待下半年減息後， 價錢或有溫和加幅，「都唔會睇成本，最緊要去到貨，先做到貨如輪轉。」

舉辦跑步活動宣傳 以着重客戶體驗吸客

另外，黃光耀亦分享SEASONS PLACE當中的銷售秘訣，而其中着重客戶體驗及市場推廣屬重要一環。事實上為配合今次SEASONS PLACE項目，會德豐更舉辦「澳東跑步遊」活動，以跑步、健行、踏單車，與大眾體驗該區的休閒及社區設施。同時亦在睇樓日邀請社企來參與，可以讓準買家做到「睇樓都可以做善事，支持社企」。

值得留意，會德豐在2012年起在將軍澳南發展第一個項目，至今在整個將軍澳南及日出康城新項目住宅物業合共有逾9,100伙單位。黃光耀表示，集團期望可以做到不單只是「起樓」，而是可以「與著整個社區一同長大」。

一手庫存、息口因素影響樓價 維持全年升7%

後市方面，黃光耀對於今年樓市走勢則維持審慎樂觀，預期樓市下跌周期快將完結，如一手庫存消化「七七八八」及下半年落實減息，整體樓市可「追落後」，全年有5至7%升幅，不過樓市升幅還需視乎息口及一手貨尾庫存量。

他解釋，今年初有逾萬個貨尾單位，但宣布撤辣後即時消化逾4,000伙，如果可以維持該去貨速度，料數月後發展商貨尾單位數量將回復至合理水平，該狀況有助利好樓市上升。

另外，他又預期今年第二季尾美國開始減息，屆時港息亦有望可跟隨相應政策，而息口回落亦可吸引更多入市，當中對有意入市豪宅的內地買家更為有利，而位於山頂種植道1號豪宅項目亦會於下半年登場。