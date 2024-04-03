撤辣後維港滙沽百伙套20億　直擊輕奢遊艇風千呎三房戶｜多圖

撤辣後新盤市場轉旺。由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙，在撤辣後約一個月累沽105伙，套現20.5億元。



信和置業執行董事田兆源表示，撤辣一個月樓市交投活躍，維港滙沽出105伙，套現約20.5億元，當中7至8成內地買家。其中最貴一伙屬2期1座16樓A室、實用面積1,536平方呎、屬四房雙套，以5,270萬元沽出，呎價34,310元。維港滙全盤累沽1,178伙，吸金逾200億元。

維港滙累沽1178伙、吸金逾200億

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，撤辣後購買力釋放，項目有不少投資客、內地買家。後市方面，他料發展商採先求量後求價策略，將以消化貨尾為先，待減息後料樓價會有上升動力。

另外，3月份錄逾4000伙一手成交，黃光耀料4月一手至少錄3,000宗，又指成交增加意味信心加強，有助加快觀望態度人士入市。

左起會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、信和置業執行董事田兆源。（歐嘉樂攝）

千呎三房戶採輕奢遊艇風 設私人升降機大堂

另外，發展商亦開放一伙現樓連裝修示範單位予傳媒參觀，涉及為維港滙第1A座15樓B單位，實用面積1,001平方呎，屬三房連套房及多功能房連洗手間開則，單位設有私人升降機大堂，室內以輕奢遊艇風為設計概念，配備用弧形線條家俬。客飯廳以長形開則，面積近250平方呎，外連36平方呎露台，可望海景。

主人套房與客廳同向，房間面積逾160平方呎，外接工作平台，另內特設衣帽間，沿著衣帽間前行便可到達主人浴室。

兩間睡房開則同樣方正實用，其中一間設計成書房，將書桌擺放在曲尺玻璃大窗旁邊，另一間睡房則放有單人床、衣櫃及全身鏡。單位設梗廚，設雙邊工作枱面，並連接多功能房連洗手間。

↓維港滙第1A座15樓B單位↓