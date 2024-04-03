長實BLUE COAST周六首輪發售422伙　周五截票　夥中原推按揭優惠

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，日前加推3號價單提供174伙，同時公佈首輪銷售詳情，將於本周六（6日）發售422伙。項目將於本周五下午3時截票，另夥中原地產推出置業優惠。



長實營業部首席經理郭子威指出，視乎未推出的單位質素以及數量，未來推出的價單將會有明顯的加價空間，介乎5至10%。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，本港樓市利好消費盡出，美國減息勢在必行，料可以減輕準買家供款壓力，釋放換樓客購買力，項目將於周五下午三時截止認購登記。

中原按揭：全期按息低至H+1.3%、封頂息P-2%

項目今日夥拍中原按揭推出置業優惠，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H+1.3%，封頂息率低至P-2%（P現為6.125%）．即實際按息現低至4.125%，計劃設有現金回贈高達貸款額2%，按揭成數達9成，按揭年期達30年。此外，客戶兼享Mortgage-Link高存息戶口，存息與按息一致現為4.125%。

首張價單138伙折實均價21,968元

BLUE COAST 3B期首批138伙單位，折實平均呎價21,968元，實用面積由452至972平方呎，戶型涵蓋兩房至三房。以最高折扣15%計，折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價由18,998至24,072元。

至於2號價單提供110伙，折實平均呎價22,703元，實用面積由452至972平方呎，折實售價905.8萬至2,472.1萬元，折實呎價19,938至25,805元。而3號價單提供174伙，折實平均呎價約23,892元，該批單位加幅介乎0.81%至1.73%。

周六盡推3張價單422伙 折實均價22955元

周六發售即推首三張價單合共422伙，折實平均呎價約22,955元，市值88億元，涉及80伙兩房戶，以及342伙三房戶，實用面積452至1,006平方呎，折實售價878萬至2,649.4萬元，折實呎價18,998元至27,257元。

項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。