撤辣逃生門｜啟德全新盤HENLEY PARK首宗二手　買入8個月實蝕30萬

市場交投量回暖，但樓價未見升勢，有新盤業主趁撤辣取消SSD（額外印花稅）後抛售持貨離場。去年7月開售、並於同年10月入伙的恒地旗下啟德HENLEY PARK，最新錄首宗二手蝕讓個案，一伙兩房單位以1,043萬元易手，呎價21,912元。原業主雖然帳面獲利8萬元，但扣除買賣成本料為實蝕離場。



市場消息指，該單位為1A座低層L室，實用面積約476平方呎，兩房間隔。單位最初叫價1,070萬元放盤，最終減價至1,043萬元沽出，折合呎價約21,912元。

持貨8個月離場實蝕30萬

HENLEY PARK於2022年12月落成，並於去年7月以現樓形式推售。區内代理透露，該盤目前只有約3伙二手放盤，叫價普遍較購入價一成高。

原業主於去年7月以1,034.82萬元一手購入單位用作自住，持貨僅8個月，帳面獲利8.18萬元，扣除印花稅等買賣成本後估計實蝕逾30萬元。