中環地舖月租高峰回落7成　低過97年水平　月租23萬、回報僅1.3厘

零售市道淡靜，核心商業區舖位空置率有所上升，業主大幅劈價吸引租戶進駐。中環皇后大道中750平方呎地舖新近以每月23萬元租出，該舖位月租高峰期可達70萬元，惟是次租賃成交月租更低過97年水平。



是次舖位租賃成交為中環皇后大道中51號金銘樓地舖，樓面面積為750平方呎，新近以月租23萬元租出，呎租約307元。值得留意的是，是次租約期限僅一年，至2025年4月底，另可優先續租一年。原業主於2010年6月以2.1億元買入舖位，以是次租金計算，回報率僅約1.3厘。

現場照片所見，上述舖位目前由服裝公司BELIEVE租用，惟上述租賃成交由2024年5月開始，未知5月起租的租戶是否為同一租戶。

月租高峰回落7成

上述舖位由1997年起出租，當時由眼鏡店茂昌眼鏡以24萬元租用至2005年，及後2012年獲皮鞋店以月租52萬元承租，隨後亦獲鐘表店以月租70萬元搶租，同時為該舖位租金水平最高峰。即是次成交租金由高峰期回落近7成，更低於1997年水平。