銅鑼灣大地主金朝陽1900萬沽灣仔地舖　持貨14年帳蝕150萬

有銅鑼灣大地主之稱的本地發展商金朝陽（0878），繼去年委託代理出售葵涌同珍工業大廈一籃子物業，叫價1.6億元。新近再有動作，以1,900萬元沽出灣仔民生區地舖，金朝陽持貨14年帳蝕150萬元



是次舖位成交為灣仔皇后大道東259號地下舖位，物業面積約800平方呎。市場消息指，舖位新近以約1,900萬元成交，呎價約2.4萬元。

舖位由食店北方餃子源由2009租用至今，食店於2019年續租，目前月租為6.5萬元，新買家料可享租金回報約4.1厘。

2010年買入價2050萬

據了解，原業主為金朝陽或有關人士，於2010年以約2,050萬元購入舖位，據悉當時部署進行併購。原業主於去年以2,700萬元叫價放盤，及後因應市況調低叫價至2,300萬元。曾有買家以1,800萬元洽購，但被業主拒絕，現以1,900萬元沽出，原業主持貨14年，帳面蝕約150萬元離場。