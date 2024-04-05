啟德澐璟單日沽5伙　套現1.2億　大手客斥9200萬掃全層3伙

華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟單日再沽5伙，套現逾1.2億元。當中有買家「一客三食」，連掃全層3伙單位，涉資9,203.1萬元。



該大手客購入了第6座36樓全層，共有3伙單位，涉及成交金額高達9,203.1萬元。當中最高成交單位為6座36樓A室，實用面積為950平方呎，三房一套間隔。成交價3,396.63萬元，呎價35,754元。

另外兩伙單位分別為6座36樓B及C室，實用面積781平方呎及903平方呎，同屬三房一套連儲物房間隔。成交價為2,705.6萬及3,100.9萬元，呎價34,340至34,643元。

項目開售至今累售194伙，套現近81.6億元。