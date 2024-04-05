陳紅天歌賦山道15號銀主巨宅又無人吼　下周一起再招標約兩個月

由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有的山頂歌賦山道15號豪宅，在2023年3月份淪為銀主盤，被銀行委任會計師樓作為接管人接收，上述豪宅曾於同年8月14至9月19日進行招標，但未能成功賣出，其後又多次再招標，不過依然無人問津。物業最新再上載新一份銷售安排，將於4月8日至6月30日期間再招標。



最新銷售安排資料顯示，該豪宅將於4月8日起招標至6月30日，每日招標。招標時間為每日早上10時至下午3時，而出售地點為中環遮打道18號歷山大廈27樓。

天價21億買入 呎價22.8萬

歌賦山道15號洋房，包括地下低層3樓﹑地下低層2樓﹑地下低層1樓﹑地下﹑1樓﹑2樓及天台。整座大宅面積18,078平方呎，為6房連套房加書房及家庭客設計，另連9,948平方呎花園﹑2,788平方呎停車位﹑2,081平方呎天台﹑1,200平方呎前庭及1,631平方呎庭院。

資料顯示，山頂歌賦山道15號豪宅，為陳紅天於2016年6月以21億元向莊士機構國際（0367）購入，作價21億，樓面呎價高約22.8萬元，當時創下全港屋地呎價新高。