蔣震女兒蔣麗萍公司名入市　2828萬買翠谷別墅　上手7年帳輸五球

二手市場交投轉旺，震雄集團創辦人蔣震女兒、立法會議員蔣麗芸胞妹蔣麗萍新近以公司名義入市，擲2,828萬元買壽臣山道翠谷別墅頂層戶。據知，原業主為資深投資者林少釵，持貨7年帳面輸五球。



蔣震女兒蔣麗萍公司擲2828萬入市

據資料顯示，是次成交為壽臣山道翠谷別墅1座頂層戶，實用面積1177平方呎，屬三房套間隔，單位3月中以2,828萬元沽出，呎價24,027元。

至於新買家以公司名義入市，涉及為世寶發展有限公司（World Noble Development Limited），其董事包括震雄集團創辦人蔣震女兒、立法會議員蔣麗芸胞妹蔣麗萍及相關人士，至於蔣麗萍丈夫陸志明則為公司秘書。是次入市較「撤辣」前慳約304.01萬元辣稅。

蔣麗萍近日受訪透露，早年做地產，心雄參與投資炒賣，惟遇上97年金融風暴，炒燶樓受大挫折，「損失合共過億。」

原業主為資深投資者林少釵 7年帳面輸五球

至於，原業主為從事塑膠產品等業務的資深投資者林少釵，於2017年以3,330萬元單位，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓502萬元。如計及當時入市繳稅約283.05萬元，以及買入賣出的佣金約61.58萬元，料實蝕約逾846萬元。