黃竹坑揚海單日連撻6伙 增8%折扣優惠、落實本周五重售
撰文：李明珠
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由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，昨晚連錄6宗撻訂，涉資逾1.6億元，合共殺訂1,602萬元。發展商隨即落實於本周五（12日）重新發售該6伙，而且價單折扣新增至28%，即變相減價8%。
資料顯示，項目昨日連撻6伙共殺訂約1,602萬元，單位售價由1,664.1萬元至3,879.5萬元不等。其後發展商更新價單後，折扣由20%增加至28%。以最高成交單位為例，當中1B座20樓B室，實用面積941平方呎，三房間隔，單位定價3,879.5萬元，現最新折實價為2,793.2萬元，折實呎價29,683元。
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