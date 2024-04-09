赤柱ONE STANLEY首批推10伙　最大3102呎洋房　周六起招標

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY今日（9日）上載銷售安排第1號，落實以招標形式推出首批10伙，涉及為3幢海景獨立洋房及7個臨海特色單位，由本周六（13日）起至下周五（19日），時間為下午2時至4時，每日招標。



首批單位分別為第31、第33及第35號洋房，實用面積由約2,781至3,102平方呎，屬四房兩套至四房四套間隔，全部設有私人升降機，連前後花園及天台。另7伙臨海特色單位則分布於第1、第2及第11座，包括4伙花園及3伙天際複式戶，實用面積由1,805至2,551平方呎不等，屬四房兩套至四房四套間隔。

提供4項付款辦法 設提早成交現金回贈

另發展商亦設4項付款辦法，其中包括「360天即供付款」計劃、「360天先住後付」計劃、「120天即供付款」計劃及「240天即供付款」計劃，亦設有提早成交現金回贈。同時亦計劃為買家提供最長10年的備用二按（最高貸款額為樓價25%）及代繳印花稅。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，預約睇樓人士需要準備一百萬元本票，客源分布方面則用家佔6成、投資者佔4成；港人及內地客比例各佔5成。