鷹君何文田站上蓋「朗賢峯」月內上樓書、開價　主打兩房佔近4成

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」今日（９日）公布項目戶型分佈。項目兩期合共提供990伙，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房單位，佔全盤近4成，另設特色戶。項目預計最快於4月內上載樓書及公佈首張價單。



朗賢峯主打兩房佔全盤近4成

鷹君地產代理銷售副總監吳子謙表示，戶型涵蓋一房至四房，實用面積377至2,572平方呎。當中一房佔198伙，面積377至388平方呎；兩房佔372伙，面積482至685平方呎；三房佔281伙，面積757至994平方呎；而四房戶佔60伙，面積1,271至1,433平方呎。另外亦設有四種特色單位，涉及為平台、頂層、高層，以及頂層天台戶，面積由340至2572平方呎，各涉及45、16、6、12伙。

鷹君市務總經理梁淑儀表示，項目最快於4月內上載樓書及開價。定價方面將參考近期九龍區豪宅及鐵路上蓋盤成交。

朗賢峯主打兩房佔全盤近4成。

5座住宅大樓組成共990伙

項目由5座住宅大樓組成，分為第IIA期及第IIB期兩期發展，細分418及572伙合共990伙。其中第IIA期屬第1至3座、第IIB期括第5A及5B座、第6A及6B座，目前兩期已獲批預售樓花同意書，預計關鍵日期2025年3月31日。

原由高銀2016年62.8億奪得 及後由鷹君接手

上述項目原於2016年由高銀（0530）奪得，當時補地價為62.8億元，以總樓面積74.27萬平方呎計，每呎樓面補地價約8,459元，需支付一筆現金及將日後賣樓收益35%向港鐵分紅。不過，由於高銀陷財困，項目於2021年由鷹君集團（0041）接手。