康城PARK SEASONS擬48小時內開價 不少於138伙 、售價低於700萬
撰文：李明珠
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會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS今日（9日）公布最新部署。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將於48小時內公布首張價單不少於138伙。而首輪將率先推出2A座單位，均為一房至兩房戶型，實用面積325至496平方呎，價格亦低於700萬元。
另外黃光耀又補充，同系12A期SEASONS在推出2星期內已沽出556伙，佔全盤約86%，套現35億元。而集團旗下所有項目於本年累沽832伙，套現約93億元。
一房、兩房各佔294伙、366伙
PARK SEASONS項目由2A及2B座組成，設有685伙，主打一至兩房佔逾9成、實用面積由277至537平方呎。
當中一房佔294伙，實用面積由314至335平方呎；兩房連開放式廚房佔269伙，實用面積由436至481平方呎；兩房佔49伙，實用面積由496平方呎；兩房連書房佔48伙，實用面積由537平方呎。另設有12伙平台及13伙頂層特色單位，實用面積由277至537平方呎。
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