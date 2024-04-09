中原工商舖稱垃圾徵費令食肆支出增　憂結業潮將至

樓市全面撤辣，市場購買力集中於新盤市場，影響本港工商舖交投。中原（工商舖）指出，本港首季工商舖僅錄611宗成交，創下歷史新低，展望第二季工商舖市場量升價跌。報告指出，第一季市場共錄得約611宗工商舖買賣成交，總成交金額約187.83億元，比上一季分別下跌約11%及7% ，創有記錄以來最低交投量。



面對第一季工商舖市況欠佳，發展商及投資者積極出貨，議價空問進一步擴大，加上減息周期將至，預測第二季投資者趁低吸納情況會更見為積極，工商舖呈量升價跌走勢，料買賣交投量會有約750宗，成交金額則約145億元，平均呎價及租金就會平穩至有約5%下調空間。

左起：中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓、中原(工商舖)工商部董事劉重興、中原(工商舖)董事總經理潘志明、中原(工商舖)商舖部董事黃偉基。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今季工商舖成交宗數為有記錄以來新低。

潘志明：垃圾徵費令食肆支出增 結業潮將至

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今季工商舖成交宗數為有記錄以來新低，對比以往逆境期如2003年沙士、2008年金融海嘯、2013年工商舖加辣，至近年的社會運動及疫情期間表現。疫情期間的季度最低成交量曾錄得約660宗，今季比其進一步減約7%。

潘志明續指，今年首季工商舖市場受影響最大及最直接的定必是樓市全面撒辣，購買力傾斜向住宅市場。住宅市場時隔14年進入零辣招時期，積存已久的購買力隨即釋放，同時亦令工商舖物業失去低釐印費的優勢，部份投資者及用家轉移視線至住宅市場。

北上消費拖累餐飲行業

同時，北上消費風氣驟起，本地消費意欲降低，商舖租賃市場最大支持的餐飲行業亦受拖累，加上政府擬落實推行垃圾徵費，並正式試行，需用指定垃圾袋或標籤，此舉無疑加重不少餐飲及零售相關行業的營運成本，令本身經營困難的店舖倍添壓力，有機會出現新一輪結業潮。