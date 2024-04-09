長實BLUE COAST加推96伙　入場費1104.2萬　另本周六次輪賣184伙

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，於上周六首輪銷售推出422伙，累沽413伙吸金76億元。該盤翌日加價3%加推4號價單88伙，包括首度推出的12伙四房戶，折實平均呎價24,289元。



發展商今日又（9日）加推新一張5號價單，涉及單位共96伙，折實平均呎價25,307元，另落實周六（13日）次輪以抽籤形式賣184伙，下周一起（15日）亦招標36伙。



加推5號價單96伙、入場費1104.2萬 本周六次輪賣184伙

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目今日加推新一張5號價單，涉及單位共96伙，折實平均呎價25,307元，單位涵蓋11伙兩房、42伙三房套、33伙大三房、10伙四房，折實售價由1,104.2萬元至3,663.4萬元，市值24億元。

另落實周六（13日）次輪抽籤賣184伙，當中30伙兩房、85伙三房、47伙大三房、22伙四房，折實呎價由20,918至29,840元 ，折實平均呎價24,835元。另於下周一起（15日）招標36伙單位。

左起：長實楊桂玲、長實趙國雄、長實郭子威

長實趙國雄：新價單加價2% 不擔心其他新盤分薄購買力

長實執行董事趙國雄，新加推價單比4號價單加價2%，亦對周六次輪銷情有信心，不擔心其他新盤分薄購買力，認為項目鄰近地鐵站位置方便，客源集中於換樓客。

長江實業營業部首席經理郭子威指出，首輪銷售共沽出413伙，佔首張價單98%，市值76億。

↓BLUE COAST首輪銷售現場情況↓