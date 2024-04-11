沙田偉華中心兩房518萬沽 高銀行估價10% 業主7年「賺咗住」
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場交投增加，沙田偉華中心有業主以518萬元「當年買入價」沽出兩房，造價重回2015年水平，惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後，需實蝕離場，即持貨8年「賺咗住」。
利嘉閣地產高級區域董事郭建民表示，是次成交為沙田偉華中心1座中層F室，單位實用面積約358平方呎，屬兩房間隔，單位新近以518萬元沽出，呎價約14,469元。至於新買家在睇樓後，認為單位間隔合適，近港鐵站及且有行人通道連接多個商場，隨即與業主洽商議價。
高銀行估價10% 業主7年平手離場
據中銀網上銀行估價，上述單位估價為484萬元，而恒生估價則為471萬元。即最新成交價較估價高7%至10%。
據悉，原業主於2017年以約518萬元買入，持貨7年，是次轉手帳面平手離場，惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後需實蝕離場。
屯門飛揚錄首宗租務 一房收樓唔夠一星期 即1.1萬租出｜多圖上水中心本月錄3宗成交 兩房418萬沽、呎價1.2萬｜多圖日出康城半新盤再蝕 MALIBU兩房6年微跌2.4萬 暫錄1宗獲利離場紅磡海韻軒55伙套房全數租出 加推30伙、月租1.88萬SEASONS PLACE首錄撻訂 一房戶即日470萬重售