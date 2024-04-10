日出康城半新盤再蝕 MALIBU兩房6年微跌2.4萬 暫錄1宗獲利離場
撰文：黃祐樺
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二手市場成交暢旺，惟續以蝕讓成交為主。當中將軍澳日出康城半新盤MALIBU，有兩房戶新近以748萬元沽出，單位在過去六年「不升反跌」2.4萬元離場。屋苑今年暫錄16宗二手買賣，當中暫錄一宗獲利離場個案。
利嘉閣地產分行首席聯席董事鄧達榮表示，是次成交為日出康城MALIBU 2B座中低層C室，實用面積約541方呎，屬兩房間隔，外望開揚翠綠山景。單位新近以748萬元沽出，呎價約13,826元。至於新買家鍾情單位間隔四正合用，近港站及大型購物商場，遂向業主洽購。
據悉，原業主在2018年以約750.4萬元一手買入單位，持貨6年，是次轉手蝕讓2.4萬元，單位期內貶值0.32%。鄧達榮補充，該屋苑現有約109個放盤，最低入場費約由600萬元起。
今年僅暫錄一宗獲利離場個案
連同上述成交，參考MALIBU今年1月至今，暫錄16宗二手買賣，其中有15宗需帳面損手，當中帳面蝕幅由0.32%至15%，餘下一宗則帳面獲利62萬元或7%，暫屬今年至今唯一獲利離場個案。
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