紅磡海韻軒55伙套房全數租出　加推30伙、月租1.88萬

長實（1113）旗下Horizon Hotels & Suites營運的紅磡海韻軒，早前推出55間套房以「一口價」月租形式招租，短短三周內所有套房已全數租出。今日（10日）加推30間套房以「一口價」招租，新一批單位租金劃一為1.88萬元，即較上一批單位輕微減價200元或1.05%。



發展商今日宣布，加推30間套房以「一口價」招租，由即日起至2024年4月30日期間，客人租住指定套房6個月或以上並於7月入住，便可以「一口價」月租18,800元租住600平方呎起2房2廳套房，額滿即止。

上一批25伙兩房兩廳套房 月租1.9萬

長實地產投資董事劉啓文表示，隨著更多專才來港，酒店於過去1個月的入住率和查詢數目均有顯著上升，當中不少是商務來港人士。有見早前推出的55間優惠精選套房迅速額滿，集團決定以「一口價」月租18,800元再加推30間套房，以滿足向隅人士。

Horizon Hotels & Suites在港營運4間酒店，除紅磡海灣軒及海韻軒，尚有馬鞍山海澄軒、葵涌雍澄軒，採家居式設計，屋內提供傢電，另有會所設備如室外泳池、健身中心及兒童天地等。