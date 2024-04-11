新盤戰報｜黃竹坑晉環4365萬沽四房複式　新地雲滙7700萬沽10伙

一手市場暢旺，市場有不少新盤貨尾成交。當中黃竹坑站港島南岸第一期晉環4,365.2萬元沽四房複式戶；新地白石角雲滙7,700萬沽10伙。



由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環以招標方式售出1A座23樓及25樓B室，屬四房套複式設計，實用面積為1,292平方呎，成交價4,365.2萬元，呎價33,786元。

文曜月內進行第二階段現樓推售

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜亦以1,239.6萬元沽屬兩房套連儲物室間隔，涉及為28樓A室，實用面積634平方呎，呎價約19,552元。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，項目月內進行第二階段現樓推售工作，詳情稍後會向市場公布。據知本年至今已錄8宗成交個案，套現逾8,833.7萬元。

新地雲滙7700萬沽10伙

新地（0016）旗下白石角雲滙亦單日沽10伙，吸金7,700萬元。該10個單位成交價介乎558.09萬至1,438萬元。當中有大手買家以約2,886萬元連掃4伙，成交價約558.09至957.49萬元。