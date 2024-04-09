薄扶林MOUNT POKFULAM首宗成交 近五千呎洋房3.3億沽、呎價7萬
撰文：李明珠
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新盤市場錄大額成交。宏安地產（1243）及錦華實業集團合作發展的薄扶林豪宅項目MOUNT POKFULAM最新錄首宗成交，一幢獨立洋房以約3.34億元沽出，呎價高達70,209元。
成交記錄冊顯示，上述單位為薄扶林道86D號洋房，實用面積4,765平方呎，連2,231平方呎花園及955平方呎天台，屬五房間隔。單位樓高5層，設有前後花園、天台、平台、升降機、私人泳池，以及附設兩個於獨立停車層的停車位。單位最新以3.34億元成交，折合呎價約70,209元。
宏安地產執行董事程德韻表示，項目自開放現樓參觀以來受世界各地富豪及家族關注。參觀的人士當中約六成為內地及相關背景人士，其餘四成則為本地及世界各地超級富豪。另稍後將會正式開放兩幢連精裝修的洋房予有興趣人士參觀。
項目提供7幢獨立洋房
MOUNT POKFULAM提供7幢獨立洋房，分別位於薄扶林道86A號、86B號、86C號、86D號、86E號、86F號及86G號。項目更設有頂尖國際級三重保安防線，包括軍事級保安系統─Ｄ-fence，由外到內提供嚴密保護，室內並引進最先進的家居系統。
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