鷹君何文田朗賢峯公布樓書　兩期涉990伙　最細一房平台戶340呎

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIA期及IIB期今日（10日）公布樓書， 涉及合共990伙，當中第IIA期設418伙，第IIB期設572伙。預計關鍵日期2025年3月31日。



兩期由5座大樓組成 合共990伙

項目由5座住宅大樓組成，其中第IIA期屬第1至3座、第IIB期括第5A及5B座、第6A及6B座。第1至3座標準樓層4至7伙，另第5A、5B座及第6A、6B座標準樓層共6伙。

當中戶型涵蓋一房至四房，實用面積377至2,572平方呎。當中一房佔198伙，面積377至388平方呎；兩房佔372伙，面積482至685平方呎；三房佔281伙，面積757至994平方呎；而四房戶佔60伙，面積1,271至1,433平方呎。另外亦設有四種特色單位，涉及為平台、頂層、高層，以及頂層天台戶，面積由340至2,572平方呎，各涉及45、16、6、12伙。

第1至3座標準樓層4至7伙。

最細一房平台特色340呎

據樓書資料，該盤面積最小為第IIB期第5B及6B座1樓D及E室，實用面積340平方呎，設有平台109及110平方呎，屬一房平台特色戶。至於面積最大為第IIA期2座28樓A室 ，屬四房間隔，實用面積均為2,572平方呎，連1342平方呎天台，內設樓梯上落。

鷹君梁淑儀：招標推售全盤60伙四房雙套單位

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，以招標形式推售全盤60伙四房雙套單位，目標價參考同區新盤同類單位，料平均呎價約3萬元以上。另項目至今亦接獲逾3,000宗查詢。

原由高銀2016年62.8億元奪得 及後由鷹君接手

上述項目原於2016年由高銀（0530）奪得，當時補地價為62.8億元，以總樓面積74.27萬平方呎計，每呎樓面補地價約8,459元，需支付一筆現金及將日後賣樓收益35%向港鐵分紅。不過，由於高銀陷財困，項目於2021年由鷹君集團（0041）接手。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀（左）