新盤本年錄5543宗　創同期五年新高　逾500萬中價樓最受歡迎

據美聯物業綜合數據，撤辣後新盤市場交投急增，本年至今(截至4月9日)一手成交量錄5,543宗，較去年同期3,862宗上升約43.5%；涉及金額錄約651.6億元。金額亦比起去年同期的449.2億元上升約45.1%，齊創自2019年同期後的5年新高



成交集中呎價逾1.1萬至2萬

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，若以呎價劃分，本年迄今一手成交量中，在不包括一約多伙下，實用呎價集中逾15,000至20,000元，錄2,325宗成交，按年勁升約106.9%；其次是呎價逾20,000至30,000元，錄1,949宗成交，按年亦升逾7成；呎價逾30,000元個案則按年持平。反觀，因本年目前呎價較低的新界區未有全新盤登場，導致呎價15,000元或以下個案按年減少26%(見圖二)。

500萬至1000萬元新盤最多成交 按年升約4成半

若以金額劃分，本年迄今不同金額的一手成交量均按年顯著上升。在不包括一約多伙下，年內逾500萬至1,000萬元一手成交量最多，錄2,988宗，較去年同期上升約44.9%；逾1,000萬至2,000萬元則以1,044宗緊隨，按年更勁升約61.4%；500萬元或以下錄959宗，按年亦升約28.7%；至於逾2,000萬元個案則升約36%，錄548宗(見圖三)。