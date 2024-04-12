特色戶都要輸錢！　將軍澳新都城兩房連天台616萬沽　三年蝕120萬

指標屋苑蝕讓持續，不過造價較早前輕微回升。將軍澳新都城一伙兩房天台特色戶新近以616萬元成交，呎價16,923元，創近半年新高。原業主3年前買入帳蝕120萬元離場。



利嘉閣地產首席聯席董事羅志雄稱，該單位為新都城1期頂樓C室，實用面積364平方呎，兩房間隔連272平方呎天台，外望開揚景致。業主原叫價620萬元放盤，其後獲區內客洽詢。區內客心儀單位附設天台，可提供足夠活動空間予小朋友，隨議價後以616萬元承接，折合呎價16,923元。

呎價創半年新高 持貨3年損失120萬

根據資料，屋苑近半年成交呎價介乎6,803至15,978元，即是次呎價創半年新高。屋苑現有約94個放盤，最低入場費由550萬元起。

原業主於2021年以736萬元購入單位，持貨3年轉手帳面蝕讓120萬元，貶值16.3%。