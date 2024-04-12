長沙灣昇悅居2日兩宗蝕　上年「意頭價」888萬入市、一年後微蝕2%

樓市撤辣後，二手業主無需繳付額外印花稅SSD，長沙灣昇悅居有兩房業主持貨僅1年，決定以870萬元蝕沽單位，轉手帳面輸18萬元。另亦同屋苑業主以「蝕讓價」放盤，終需蝕讓35萬元離場。



利嘉閣地產分行高級聯席董事李啟昌表示，是次成交為昇悅居2座高層G室的二手成交個案，實用面積約517方呎，屬兩房間隔，座向南面，外望開揚景觀。原業主最初以「當年買入價」888萬元叫價放盤，經雙方議價後終以870萬元沽出，呎價約16,828元。

2023年「意頭價」888萬買入

據悉，原業主在2023年3月以約888萬元買入單位，持貨1年，是次轉手帳面蝕讓18萬元，單位期內貶值約2.03%。

昇悅居。（資料圖片）

有買家睇中有隧道直達地鐵站決定入市

另同屋苑昨日亦錄一宗蝕讓個案，涉及為6座中層A室，實用面積約460方呎，屬兩房間隔，外望內園景。原業主最初以「蝕讓價」790萬元叫價放盤，經雙方議價後終以783萬元承接，呎價約17,022元。至於新買家因睇中屋苑有行人隧道可直達港鐵荔枝角站，可免卻日灑雨淋，遂馬上向業主洽購。

據悉，原業主在2019年以約818萬元買入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓35萬元，單位期內貶值4.28%。