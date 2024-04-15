榮豐殷劍波淺水灣相連豪宅放售　五千呎全海景、估值3.6億

傳統豪宅區罕有物業出售。淺水灣道56號最新有2伙相連大宅放售，銀行估值3.6億元，呎價67,830元。據悉，業主為榮豐聯合控股（3683）主席殷劍波及其妻子林群，早前曾被入稟追討欠債。



世邦魏理仕香港資本市場家族及私募投資辦公室資深董事鮑珏鍵表示，物業為淺水灣道56號的27及28號相連大宅，每間實用面積各2,580平方呎，樓高2層，連約1,664平方呎的全海景平台，總實用面積達5,160平方呎，還提供3個有蓋車位。圖片可見，物業景觀開揚，淺水灣泳灘一覽無遺。物業最新銀行估價約3.6億元 ，即每呎約67,830元。

↓↓淺水灣道56號27及28號大宅↓↓

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19年前1.13億買入、經多次抵押借貸

鮑珏鍵指，淺水灣區內不論一手或二手市場一向甚少供應，業主向來惜售。是次出售的相連戶，乃屋苑內其中一間最大及景觀最佳的大宅。

資料顯示，殷劍波及相關人士於2005年分別以5,636.4萬及5,734.4萬元買入2伙單位，合共斥資約1.13億元，並以公司名義持有。其後於2016年起多次抵押物業借貸，早前遭財務公司入稟追討1.96億元欠債。