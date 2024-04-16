利嘉閣：首季二手買賣6096宗反彈20%　料次季再漲七成突破萬宗

撤辣之下，樓市買賣應聲彈起，二手市場登記量料在次季顯著反映，有機會創下近年新高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據土地註冊處最新數據，2024年第一季全港共錄6,096宗二手私宅買賣登記，較去年第四季的5,082宗上升20%，連跌三季後反彈兼創近三季最多。



成交總值方面，受累樓價疲軟，第一季按季只相應微升3%，錄452.90億元，為連跌三季後轉穩。今年首季每宗平均售價742.94萬元，按季跌14%，並為2017年第三季以來的27季新低。



按樓價劃分，今年首季在9個樓價組別當中，錄得八升一跌，當中以樓價介乎2,001至5,000萬元者錄得最大升幅，季內有165宗買賣登記，按季大升41%；而601萬至800萬元及400萬元以內兩個樓價組別亦分別升28%及22%，各錄1,051宗及1,807宗登記，為登記佔比較多的兩個銀碼層類別，反映中細價物業逆市中仍有剛性需求。至於登記量次多的401萬至600萬元樓價組別，也錄1,790宗登記，按季亦升20%。

↓↓首季二手私宅登記6096宗 創三季新高↓↓

按地區分析，從買賣最活躍的十個地區觀察，今年第一季錄得九升一跌，升幅介乎8%至37%不等；當中以屯門區二手私宅登記量升幅最勁，季內錄得314宗登記，按季大升37%；而將軍澳區及沙田區登記量亦分別錄得34%及28%的升幅，各錄430宗及194宗；而當中前者的將軍澳區更成為登記量最活躍的地區。

十大活躍屋苑Q1買賣762宗 季增54%

按屋苑劃分，今年首季十大活躍成交屋苑買賣登記量錄得全線上升，合共錄762宗登記，按季大升54%。季內登記量升幅最大的屋苑為杏花村，共錄45宗登記，按季激增2倍；其次黃埔花園及YOHO TOWN亦同告升1.64倍，各自錄得74宗及58宗登記。至於日出康城則以126宗登記戰勝次位的嘉湖山莊(118宗)，取代其成為最熱賣屋苑榜首，而按季也大增58%。

陳海潮指出，受惠本港樓市全面撤辣，各方購買力大舉回流入市，除了剛需客外，亦多了不少換樓客及投資者加入戰場，刺激交投可出現一段較長時期的旺市。四月份截至11日為止，二手私宅買賣登記已突破1,500宗，預期整月可錄約3,800宗，倘若四月及五月份仍能維持在每月平均有逾3,300宗的話，則整個第二季有望突破1萬宗水平，料上試10,500宗，屆時除將按季增72%外，並料創自2021年第四季以來的11季新高。