鴨脷洲豪宅新盤凱玥加推16伙　周五起招標　全盤暫僅沽5伙

新盤市場氣氛炙熱，部分發展商加快推盤步伐。據內媒報道，正在推進境外債務重組事宜的龍光（3380）與合景泰富（1813），旗下鴨脷洲豪宅新盤凱玥最新加推16伙單位於本周五（19日）起標售。據悉，早前另類投資公司Ares Management Corp曾向銀行提議，買入大部份項目的102億元專案貸款股份。



凱玥加推的16伙單位包括1座5至12樓A室，以及1座5至12樓B室，均屬四房間隔，實用面積1,956及2,247平方呎。

項目至今僅沽出5伙單位，套現7.8億元。最新一宗為去年12月，涉及的單位為第5座21樓B室，實用面積1,824平方呎，四房間隔，成交價7,581.6萬元，折合呎價41,565元，同時創項目售價新低。

項目提供295個單位

資料顯示，龍光與合景泰富於2017年2月斥168.56億元高價投得「凱玥」所在的鴨脷洲利南道臨海地，每平方呎樓面地價22,118元，為當時香港歷來地價最高的住宅地，兩間公司各自持有項目一半股權。

項目已建成6座住宅大樓，合共提供295個單位，標準分層提供三房兩套至四房四套間隔，另設頂層複式、大平層及平台花園等特色戶型，實用面積1,340至9,663平方呎。