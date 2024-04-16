舖市交投放緩　業主劈價兩成、288萬連租約沽荃灣TCL工業中心高層

財案撤辣，隨即刺激樓市交投，惟本港工商舖市購買力反而被樓市搶走，令市場交投創歷史新低。個別工廈業主趁勢調低物業叫價以吸引投資者關注，荃灣TCL工業中心有高層戶業主減價逾兩成連租約賣，終獲買家以288萬元接貨，租金回報仍有五厘。



業主劈價兩成 終288萬高層戶

中原（工商舖）副分區營業董事馬健邦表示，是次成交為荃灣大涌道8號TCL工業中心10樓16室，面積約788平方呎。原業主最初以約350萬元連租約叫價放盤，終減價約21%至約288萬元沽出，成交呎價約3,655元。馬健邦續指，該單位目前月租約1.2萬元，租金回報率約5厘。

據了解，原業主於去年3月以約284萬元購入，成交呎價約3,602元，是次易手帳面獲利約4.2萬元，但扣除代理佣金及釐印費等雜項支出後，實質平手離場。

毗鄰工廈車位148萬沽

馬健邦續指，毗鄰工廈亦同錄車位買賣成交。荃灣海盛路11號One Midtown 2樓一個車位剛以約148萬元低價售出，按目前該廈放售車位平均意向價水平約180萬元計算，兩者差距約17%。

荃灣大涌道8號TCL工業中心。

本港首季工商舖僅錄611宗成交 創下歷史新低

事實上，中原（工商舖）曾指出，本港首季工商舖僅錄611宗成交總成交金額約187.83億元，比上一季分別下跌約11%及7% ，創有記錄以來最低交投量。

面對第一季工商舖市況欠佳，發展商及投資者積極出貨，議價空問進一步擴大，加上減息周期將至，預測第二季投資者趁低吸納情況會更見為積極，工商舖呈量升價跌走勢，料買賣交投量會有約750宗，成交金額則約145億元，平均呎價及租金就會平穩至有約5%下調空間。