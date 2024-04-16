蔚藍東岸新錄兩宗撻訂　兩買家遭沒收180萬　單位周五招標重售

由五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸最新再撻兩伙，兩買家遭殺訂近180萬元。發展商安排本周五起招標重售上述2伙撻訂單位。



成交記錄冊顯示，涉及單位為第5座27樓G室，實用面積450平方呎，屬兩房間隔。買家於2020年11月採建築期付款計劃入市，成交價950.86萬元，呎價約21,130元。上述單位於周一（15日）顯示終止買賣合約，惟買家採用付款方式需於簽署臨時合約後360天內支付樓價15%作為訂金，即上述兩房單位買家遭殺訂成交價的15%，約142.62萬元。

至於第二間撻訂單位為第3座19樓F室，實用面積318平方呎，屬一房間隔。買家於2021年6月以736.8萬元入市，成交呎價約23,170元。單位同樣於周一（15日）終止買賣合約，即買家已放棄交易，買家遭沒收36.84萬元。

換言之，即是次兩宗撻訂個案兩買家共遭沒收179.5萬元。發展商同步落實銷售安排，將於周五（19日）起招標重售上述2伙撻訂單位。