鷹君何文田朗賢峯IIB期24小時內開價　一房、三房示位曝光｜多圖

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIA期及IIB期今日（16日）首度公開示範單位，包括1伙一房及1伙三房無改動示範單位。發展商表示將先推出IIB期單位，預告24小時內會公佈首張價單，並會隨即開放示範單位予公眾及接受認購登記，最快月內開售。



24小時內開價 率先價單賣IIB期單位

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目會率先以價單形式推售IIB期單位，而IIA期暫定以招標形式推出。項目將於24小時內上載首張價單，開價後隨即開放示範單位參觀並接受認購登記。

呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀表示，住客會所及戶外園林合共佔地近12萬平方呎，提供逾30項室內外設施。項目特設專屬升降機直達何文田港鐵站。

三房客飯廳面積逾250呎 玄關位設有多功能櫃

發展商亦開放兩伙示範單位參觀，其中以第IIA期1座7樓A單位為藍本，屬三房套連工作間無改動示範單位，實用面積998平方呎。單位玄關兩邊均設有多功能櫃，方便住戶擺放鞋襪或雜物。客飯廳呈長方形佈局，間隔方正實用及易於擺放傢俱，客飯廳長約25.2呎、闊10.2呎，面積逾250平方呎。

廚房為梗廚設計，連接工作間及洗手間，並外接工作平台及冷氣機平台，提供充足空間。單位廳房同向，可享有相同向南景觀，兩間睡房的間隔方正實用，面積逾60平方呎。

主人套房方面，間隔方正實用，面積約120平方呎。房間可三邊落床，更預留逾6呎長衣櫃位，供住戶擺放衣櫃收納衣飾。主人套房位處單邊，特設L型觀景窗，採光度更充足。

↓↓朗賢峯IIA期1座7樓A室↓↓

+ 15

主人房配備大型落地窗 全屋採用雙層中空玻璃

另第IIB期6B座20樓C室為藍本，屬一房無改動示範單位，實用面積388平方呎。單位層與層之間的高度達3.3米，間隔四正分明。客飯廳呈長方形，連同開放式廚房計面積逾180平方呎，易於擺放傢俱。全屋窗戶採用了雙層中空玻璃，有效隔音隔熱。至於開放式廚房設有深灰色石紋廚櫃面板，並與L型淺色檯面結合及配備基本家電。

主人房方面，間隔方正實用，面積約66平方呎，足夠擺放睡床、衣櫃、書枱或梳妝枱。主人房配備大型落地窗，採光度充足。

↓↓朗賢峯IIB期6B座20樓C室↓↓

+ 4

兩期由5座大樓組成 合共990伙

項目由5座住宅大樓組成，其中第IIA期屬第1至3座、第IIB期括第5A及5B座、第6A及6B座。第1至3座標準樓層4至7伙，另第5A、5B座及第6A、6B座標準樓層共6伙。

當中戶型涵蓋一房至四房，實用面積377至2,572平方呎。當中一房佔198伙，面積377至388平方呎；兩房佔372伙，面積482至685平方呎；三房佔281伙，面積757至994平方呎；而四房戶佔60伙，面積1,271至1,433平方呎。另外亦設有四種特色單位，涉及為平台、頂層、高層，以及頂層天台戶，面積由340至2,572平方呎，各涉及45、16、6、12伙。