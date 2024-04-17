伯恩光學楊建文1.5億購駱駝漆地廠　鄧成波家族持貨14年跌價六成

舖王鄧成波家族持有的物業陸續沽出。由其家族持有的觀塘開源道駱駝漆大廈地廠，新近以1.5億元成交，上述物業持貨14年跌價59%。新買家為有「手機屏幕大王」之稱的伯恩光學始創人楊建文。



是次成交物業為觀塘開源道62號駱駝漆大廈1座A1及A2號地廠，建築面積約3,816平方呎。物業連租約易手，目前月租水平達60萬元，料新買家可享約4.8厘租金回報。

據了解，鄧成波家族於2010年以呎價4.6萬購入該兩個地廠，涉資約1.76億元。及後再於2015及2016年間以1.9億元為該地廠補價，即成本價約3.66億元。以是次成交作計算，即其家族持貨約14年，帳面蝕讓約2.16億元，物業貶值約59%。

手機屏幕大王頻買觀塘區物業

新買家為有「手機屏幕大王」之稱的伯恩光學始創人楊建文。翻查資料，楊建文除了上述成交物業外，近年亦大手買入觀塘區物業。當中包括，收購開源道業發工業大廈1期、2期、年運工業大廈，，並透過強拍統一業權，將上述三個工廈佔地約5萬平方呎，合併重建為樓高39層甲廈，總樓面約72萬平方呎。楊建文亦曾向鄧成波家族以6,200萬元買入觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈

另外，楊建文亦買入多間觀塘商廈，包括寧晉中心多個單位，以及收購至少逾45.7%觀塘萬年工業大廈業權。