保濟丸母企董事3020萬沽西半山寶翠園　賺幅夠買38萬盒「保濟丸」

近月二手住宅市場轉旺，市場接連出現名人沽貨個案。「保濟丸」母企執行董事嚴振亮及相關人士以3,020萬元沽西半山寶翠園三房，持貨近18年轉手帳賺1,900萬元，賺幅相當於約38萬盒「保濟丸」。



據市場消息指，是次成交為西半山寶翠園6座高層F室，實用面積1,274平方呎，屬三房間隔，新近以3,020萬元沽出，呎價23,705元。至於原業主為嚴振亮（Yim Chun Leung）及相關人士，中英文名料與「保濟丸」母企雅各臣科研製藥（2633）執行董事嚴振亮屬同一人。

持貨18年轉手帳賺1900萬

參考對上一宗寶翠園6座F室屬中層單位，於去年4月底以2960萬元沽出，實用面積1,248平方，呎價為23718元。據知，單位於2006年以1,120萬元以聯名方式買入，持貨近18年，是次轉手帳面獲利1,900萬元，單位期內升值1.7倍。

沽貨賺幅夠買38萬盒「保濟丸」

雅各臣旗下品牌有「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」等品牌。參考目前10樽裝「保濟丸」的網上售價為50元，即是次嚴振亮沽貨的賺幅，足夠購買38萬盒。