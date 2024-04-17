負面成風、網上評論難分真與假　讀者增分辨力、風中勁草笑看欺凌

近期一個以「執笠」為主題的網上群組大熱，筆者對有關群組暫時未有深入的了解，所以不作評論以示尊重，但是有關注負面消息的熱潮，顯然開始成為香港生活節奏的一部份，這股風氣中有良性真心關注的，亦有負面幸災樂禍的。這也好，負面情緒在近年其實正日益成為主流的，與其難以正邪定分界，不如讓公眾清楚明白現實世界有正反兩面，言論是需要分辨的！



網上是一個任何人都有絕對發言權的地方，任何人在這個空間都可以對另一人作出譴責、批判和讚賞，甚至進行凌辱和欺凌！但問題是理據是否充分，及有沒有超越道德界線，其實很多時都是不清晰的，無論是網上發表文章或者一些網站上的批判，其實都有不同的人，有不少是列舉理據用證明的方式來發表的，筆者認為這種說法是最值得尊重的，因為社會是應該有不同的看法並互相包容的。

而新聞從業員很多時覺得有公眾的需要所以去發掘和發表，筆者認為新聞從業員只要不越界的話，合不合聽一樣都應包容，那是否一些專業人士，例如律師、測量師等發表的就有百分百的公信力？當然不是，以正名及角色披露是有理據可以清楚其潛在的利益衝突，地產代理評論樓市是否矛盾特別大？不是！因為任何角色都有利益衝突，就算是一個普通的小市民，未買樓就想樓價跌，放盤的業主想樓價升，生活不滿的人想去宣洩，懷才不遇、投資和生意失敗的人都可向其妒忌的對象作出踐踏，任何角色都有利益衝突和不同動機，而筆者是很樂意用地產代理的身份去發表樓市分析，雖然有很多不同公職，因為我認為寫文章是必須要讓人對本人的利益衝突有質疑，但這個質疑不等於我所說的不可信，只是讓讀者容易審視我的利益衝突而已。

說話可不可信是操守的問題，筆者看到很多評論員在沒有理據的情形下看風駛𢃇，相信這類評論員無論甚麽職業和角色都不值得欣賞！筆者的文章只是分享個人執業上見到的現實，看好的時候我自己會入市！作為評論員在買樓實戰經驗方面是充滿實踐！無論筆者評論準不準確都是一個實際的參考！我並不為恥！

反而要留心一些不記名的評論，不記名或者用代號的評論不一定說話不中肯，但是既然隱藏了身份，我們更應要率先評估其隱藏身份的背後是什麼身份和利益衝突，才去看他們的評論！

這是一個成長過程，人們可以透過長期面對黑白的分辨得到真假資訊的免疫，亦會對譁眾取寵的見怪不怪，假的真不了，筆者都面對過很多不合理的網上欺凌，但都是一笑置之，始終生活得更好就是最好的回應了！

近期一個以「執笠」為主題的網上群組大熱。（香港01/吳美松攝）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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