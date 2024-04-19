凱和山現樓曝光　5星級酒店設計藍本　入屋兩側設到頂黑鏡鋼櫃

路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山，宣布已獲批入伙紙，日前已加推全新單位及現開放多款現樓交樓標準示範單位予買家參觀，今日（18日）率先開放予傳媒參觀。



周六推150伙折實價333萬起

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，凱和山推盤至今售出51伙，套現2.3億元，平均成交呎價為1萬元，買家主要來自屯門及荃灣等新界西。

該盤項目將於周六發售150伙，實用面積由291至700平方呎，涵蓋開放式、一房、兩房及三房，實用面積291至700平方呎，折實價由333萬至472萬元，預計項目今年中交樓。

他表示，撤辣後內地買家查詢量以倍數上升。至於同系黃竹坑港島南岸晉環，於3月銷售成績不俗，撤辣後共售出71伙，套現147億元。

開放式戶入屋兩側設到頂黑鏡鋼櫃

發展商今日開放屯門新盤凱和山多個現樓示範單位予傳媒參觀。其中第5座19樓K單位，實用面積291平方呎，屬開放式戶，以五星級酒店為設計藍本，入屋兩側均設有到頂黑鏡鋼櫃，設有嵌入式衣櫃及儲物櫃功能，收納嵌入式Siemens雪櫃及洗衣乾衣機等電器。

↓凱和山第5座19樓K單位↓

至於一房戶示範單位為第5座19樓L單位，實用面積約408平方呎，層與層之間的高度最高可達3.15米，單位採用開放式廚房設計，L 型工作枱面提供更大備餐空間，櫥櫃更暗藏抽拉式調味料架。

↓凱和山第5座19樓L單位↓

而兩房戶則有兩伙示範單位，其中一伙為第5座19樓M單位，實用面積約487平方呎，入門位置預留空間放置到頂的儲物鞋櫃，客廳連接玻璃趟門露台及落地玻璃窗，提升室內採光度。

↓凱和山第5座19樓M單位↓

餘下一伙兩房戶為第5座19樓G單位，實用面積約 571 平方呎的大兩房設計，單位不設玄關位置，配合偌大客飯廳，可靈活擺放傢俱，飯廳擺放餐枱，客廳擺放梳化及電視櫃後亦有充足活動空間。廳房同面向九徑山景觀，主人房更設有玻璃曲尺大窗，享 270 度廣角觀景。

↓凱和山第5座19樓G單位↓