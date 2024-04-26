差估署︰今明兩年私樓落成量攀升、料達47798伙　九龍區佔二萬伙

差餉物業估價署今日公佈《香港物業報告2024》，指出今明兩年私樓落成量繼續攀升，當中九龍區成為供應重鎮。合計2024年及2025年的落成量，兩年私樓落成量合共有多達47,798伙。



2023 年私樓落成量較前一年下跌35%至13,852個單位。九龍和新界分別佔落成量的50%和44%，其餘6%來自港島。九龍城供應的落成單位最多，佔25%，其次是屯門，佔15%。

今明兩年九龍區近2.1萬伙私樓落成 成本港供應重鎮

預計2024年落成量將升至22,267個單位。在2024年，九龍和新界將分別佔新供應量的47%和45%，其餘8%來自港島。按地區計，九龍城的供應量佔新落成單位的26%，其次是元朗，佔16%。

至於2025年落成量將進一步升至25,531個單位，新界和九龍將分別佔新供應量的44%和 41%。按地區計，九龍城將再度成為新單位供應量最多的地區，佔落成量的27%。如計及兩年落成量，即九龍區將會提供20,933伙單位，成為本港私樓供應重鎮。

空置量輕微下跌 樓價按季跌7.2%

另外，2023年底空置量輕微下跌至52,146個單位，佔總存量的4.1%。空置單位中，有5,042個於佔用許可證發出後仍未獲發滿意紙或轉讓同意書。

整體而言，2023年最後一季的住宅售價較2022年同期下跌7.2%。相反，租賃市場表現向好，最後一季的租金較前一年同季上升5.1%。