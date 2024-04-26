樓價反彈、結束十連跌 會地黃光耀：投資、內地客因撤辣加速入市
撰文：黃祐樺
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據差餉物業估價署最新數據，3月份私樓售價指數報305.7點，較2月份302.5點，按月上升約1.06%，結束連跌10個月、過去20年最長跌浪。惟單計2024年1月至3月份首季情況，樓價指數累挫1.8%。
會地黃光耀：撤辣加強用家入市信心
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，撤辣措施為樓價定下了指標，加強用家入市信心；投資及內地客亦因置業成本大降而加速大手入市，預料市場將持續回暖。
他續指，集團項目SEASONS PLACE首輪即日沽清，整個SEASONS系列不足一個月沽近700伙，佔可售單位逾85%，套現逾44億元。MONACO系列及KOKO HILLS系列撤辣後亦售出近100伙。總計集團今年至今不足4個月累沽1,014伙，吸金逾111.4億元。
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