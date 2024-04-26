投資者羅珠雄擎天半島豪宅淪銀主盤　五年跌價1400萬

原由資深投資者羅珠雄持有的九龍站擎天半島一伙極高層單位，早前淪為銀主盤，市場消息透露，該單位新近以7,600萬元成交，由5年前以9,000萬元買入價，單位跌價1,400萬元。



土地註冊處資料顯示，九龍站擎天半島1座一伙極高層連天台單位，新近以7,600萬元成交，單位實用面積近2,250平方呎，實用呎價3.37萬元。

據了解，資深投資者羅珠雄於2019年7月以9,000萬元，呎價4萬元買入上述單位，惟近年羅珠雄資金斷裂，單位淪為銀主盤，單位於5年間貶值1,400萬元。

擎天半島。（資料圖片）

資金斷裂 手上物業淪銀主盤

翻查資料，羅珠雄持有的西貢的歡泰花園單號洋房，於兩年前亦遭銀主沒收同時放出市場推售，而上述單位去年以3,200萬元易手，呎價1.76萬元。

成交為西貢歡泰花園單號洋房，實用面積約1,816平方呎，屬三房間隔。銀主早前叫價3,650萬元，呎價約2萬元。換言之，該次成交價較開價時劈450萬元或12.3%沽出。

↓↓西貢歡泰花園單號洋房↓↓

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翻查過去成交資料，羅珠雄近年不時沽出旗下物業，如在2021年5月兩度沽，以8,500萬元及以5,390萬元沽出觀塘工廈地廠及北角地舖；而2020年6月及7月各以2,600萬元及7,700萬元沽觀塘工廈單位及新蒲崗工廈地廠。