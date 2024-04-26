赤柱ONE STANLEY連沽兩伙、套現近1.79億　擬下周推1伙洋房招標

一手市場交投轉活，不斷錄大額豪宅成交。當中建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY今日以招標形式沽1幢33號海景洋房，及第1座2樓及3樓A室的天際複式戶，成交價分別為逾1.15億元及逾6,372萬元，吸金額近1.79億元。



逾1.15億元連兩車位沽逾3000呎洋房

當中，33號洋房實用面積為3,102平方呎，連444平方呎花園及630平方呎天台，屬四房四套連儲物房、工作間及書房間隔，以逾1.15億元連兩車位沽出，呎價達37,150元。至於新買家屬本地客，採240天即供付款辦法。

另一成交為第1座2樓及3樓A室天際複式戶，實用面積1,931平方呎，連818平方呎天台，屬四房兩套連儲物房間隔，設私人升降機，以逾6,372萬元連車位沽，呎價33,002元。至於新買家同樣為本地客，採用120天即供付款辦法。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。（李明珠攝）

建灝鄭智荣：最快下周加推27號洋房招標

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，最快下周加推實用面積3,304平方呎的27號洋房招標，屬四房四套連儲物房工作間及書房間隔，外連1,121及737平方呎花園及天台。自對外開放參觀以來，當中7成屬本地客，餘下3成來自內地。另自用及投資比例分別為70%及30%。

恒地THE HENLEY累沽602伙 邀藝術家開個人展覽

另外，已屆現樓的恒地（0012）啟德THE HENLEY項目累沽602伙，吸金約65.9億元，平均成交價1,094.9萬元，平均呎價28,340元。項目亦展示頂層特色單位並用作韓國藝術家姜錫鉉的個人展覽空間，單位內舉行派對並邀請一眾嘉賓及藝術愛好者參加。

佳明（1271）旗下青衣明翹匯亦沽一伙，涉及為1座10樓A室，實用面積807平方呎，屬三房間隔，以1,468萬沽出，至於新買家為新界換樓客。發展商表示，明翹匯兩個月內已沽售25伙三至四房間隔單位，銷售金額逾3.7億元。