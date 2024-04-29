周末新盤錄294宗　按周升67%　何文田朗賢峯首輪260伙即日沽清

周末有大型新盤銷售，一手市場交投上升。過去周末（27日、28日）新盤市場錄得294宗成交，較上周的176宗上升67%，停止兩周跌勢。當中何文田朗賢峯第IIB期於周六首輪發售260伙，於即日全數沽清，套現逾29億元。



何文田朗賢峯IIB期首輪推260伙即日沽清

由鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIB期，周六首輪發售260伙，即日已全數沽清，套現逾29億元。發展商指，鑒於銷情理想，將於周內加推單位。首輪發售單位涵蓋一至三房，實用面積340至774平方呎，折實價688.7萬至2,002萬元。

火炭星凱·堤岸單日沽3伙

中洲置業旗下火炭星凱·堤岸於周六單日連沽3伙，套現3,020.3萬元。當中最高成交單位為5座29樓C室，實用面積947平方呎，屬三房連雙工作間隔，享開場城門河景。單位成交價1,758.7萬元，折合呎價18,571元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，項目自3月3日起已經沽出219伙 ，套現近24億元。而項目開售至今累售1,148伙 ，佔全盤約86% 。

中洲置業旗下火炭星凱·堤岸。

屯門凱和山周末累沽3伙

由路勁（1098）及深圳控股發展的屯門管翠路凱和山於周末累沽3伙，套現1,671.7萬元。當中最高成交單位為第五座19樓G室，兩房間隔，實用面積571平方呎，成交價693.9萬元，呎價12,152元。而另一伙成交單位包括5座19樓D室，屬一房間隔，實用面積382平方呎，以444.8萬元成交，呎價11,644元。據悉，買家特意邀請室內設計師現場為他規劃如何將大一房變成兩房間隔設計。

發展商指，項目自開放現樓後累售26伙，套現逾1.3億元。