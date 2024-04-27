鷹君朗賢峯IIB期今賣260伙　消息指全數沽清

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIB期今日（27日）展開首輪銷售260伙。項目截收認購登記，共錄得逾7,500票，按首輪推售共260伙計算，超額近28倍。



【20:10】項目首輪價單全數沽清

據市場消息指，項目首輪價單260伙全數沽清

【19:05】項目暫揀選222伙

據市場消息指，項目暫揀選222伙，尚餘38伙待沽。

【17:30】項目暫揀選195伙

據市場消息指，項目暫揀選195伙，尚餘65伙待沽。

【16:03】項目暫揀選136伙

據市場消息指，項目暫揀選136伙，尚餘124伙待沽。

消息指暫沽出近200個單位。（黃祐樺攝）

【14:55】項目暫揀選120伙

據市場消息指，項目暫揀選120伙，尚餘140伙待沽。

【13:22】項目暫揀選76伙

據市場消息指，項目暫揀選76伙，尚餘184伙待沽。

B組買家陸續到場排隊揀樓。（黃祐樺攝）

【13:06】B組買家排隊揀樓

B組買家陸續到場排隊揀樓

【12:10】項目暫揀選56伙

據市場消息指，項目暫揀選56伙，尚餘204伙待沽。

【11:02】項目暫揀選27伙

據市場消息指，項目暫揀選27伙，尚餘233伙待沽。

鷹君朗賢峯IIB期今賣260伙。（黃祐樺攝）

【10:15】中原、美聯皆料可「一Q清袋」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目今日首輪銷售260伙料可「一Q清袋」，出席買家以用家為主，當中有買家為傳統九龍區豪宅買家，有意擲逾5000萬元買四伙，涉及3間三房及1間兩房。如連項目早前招標計料周內可沽出逾300伙。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期項目銷情理想，料大機會一Q清袋。當中有8成準買家出席，當中有6成屬自住、4成投資。該行亦錄10組準買家買兩間或以上，其中有買家擲逾3000萬元買一至三房作投資及自住。

客源分布方面，九龍區佔6成、其餘4成為港島及新界區。

【10:00】頭籌準買家擬購三房自住

頭籌準買家黃小姐擬買三房單位自住，因睇中項目位處何文田區及地鐵上蓋，認為其校網保值及地鐵上蓋交通都方便，而政府撤辣亦後屬入市好時機。

【09:15】逾百名準買家及代理排隊

現場所見，約有逾百名準買家及代理於旺角康得思酒店7樓售樓登記處外排隊，當中亦不乏年輕及家庭客。

折實入場688.7萬元

是次首輪銷售單位涵蓋一至三房，實用面積340至774平方呎，折實價688.7萬至2,002萬元，折實呎價17,750至25,866元。當中，入場及最低呎價單位為第IIB期第6B座2樓C單位，實用面積388平方呎，折實價688.7萬元，呎價17,750元。

鷹君何文田站上蓋朗賢峯。

兩期由5座大樓組成 合共990伙

項目分2期發展，由5座住宅大樓組成，其中第IIA期屬第1至3座、第IIB期括第5A及5B座、第6A及6B座。第1至3座標準樓層4至7伙，另第5A、5B座及第6A、6B座標準樓層共6伙。

當中戶型涵蓋一房至四房，實用面積377至2,572平方呎。當中一房佔198伙，面積377至388平方呎；兩房佔372伙，面積482至685平方呎；三房佔281伙，面積757至994平方呎；而四房戶佔60伙，面積1,271至1,433平方呎。另外亦設有四種特色單位，涉及為平台、頂層、高層，以及頂層天台戶，面積由340至2,572平方呎，各涉及45、16、6、12伙。