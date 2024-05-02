中信泰富峻譽．渣甸山明對外開放示位　強調不需要低價銷售

中信泰富旗下峻譽‧渣甸山今日（5月2日）首度開放兩伙連裝修示範單位，包括一伙兩房及一伙兩房套戶型。發展商表示，項目將於明日起以預約形式開放予公眾參觀，最快有機會於月內開售。



位處傳統豪宅地段 中信泰富李肇文：不需要低價銷售

中信泰富物業代理有限公司董事李肇文表示，項目上載樓書後接獲不少富豪買家查詢，明日將以預約形式開放示範單位予買家參觀。視乎市場反應，大機會於月內開售。對於其他新盤以低價推盤吸客，李肇文強調項目位處渣甸山傳統豪宅地段，供應罕有，以地段的價值而言並不需要低價銷售。

今年將主力推售峻譽．渣甸山

中信泰富有限公司香港地產部董事李偉明補充，集團旗下仍有3個發展中的項目，包括葵涌荔崗街、大角咀嘉運大廈及與香港興業（0480）合作的愉景灣用地。不過集團今年將主力推售峻譽．渣甸山，暫不考慮年內推出其他項目。

左起：中信泰富蔡思進、中信泰富戴佩玲、中信泰富李肇文、中信泰富李偉明

項目提供114伙、7成單位望維港景觀

項目設兩座大樓，提供114伙單位，標準戶型涵蓋2房及4房，實用面積約434至1,686平方呎，另設平層特色單位。

戶型分佈方面，434平方呎細兩房單位設30伙，680至700平方呎大兩房單位設48伙，而過千呎四房單位設36伙。另設9伙特色戶，實用面積622平方呎至2986平方呎，包括1樓連平台戶、高層連平台戶及頂層連天台戶等。而且當中約有7成單位會望到維港景觀。