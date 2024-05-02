鄧成波家族2.2億沽長沙灣全幢酒店　平均每間客房185萬

「舖王」鄧成波家族最新以2.2億元沽出沽售長沙灣「旭逸雅捷酒店．荔枝角」，平均每間客房作價185萬元，而以酒店總樓面約3.87萬平方呎計算，成交呎價僅5,676元。據了解，上述酒店在2023年6月份推出放售，當時市值約4.1億元。



「旭逸雅捷酒店．荔枝角」位於長沙灣永康街42A號，前身為一幢1997年落成、21層高的綽榮商業大廈，於2022年完成酒店改建工程。項目佔地面積3,540平方呎，總面積38,762平方呎，成交價2.2億元，呎價5,676元。該酒店項目提供119間客房、3個私家車車位及1個貨車上落貨設施。

據了解，鄧成波家族於2012年以2.18億元買入上述商廈，並改裝為酒店，於2022年開業。是次交易連同酒店裝修、傢俬出售，新買家毋須額外斥資裝修，即可投入營運。