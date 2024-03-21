鄧成波家族九龍城舊樓銀主盤3700萬沽 內地客承接、低意向價6成
撰文：李明珠
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舖王鄧成波家族持有的九龍城聯合道25號舊樓項目，早前被接管人接收淪為銀主盤並推出放售，項目最新以約3,700萬元沽出，呎價約7,654元，成交價較兩年前的意向價9,600萬元低逾61%。據悉，新買家為內地客，是次見香港樓市撤辣，即以個人名義入市。
市場消息指，九龍城聯合道25號舊樓項目早於1955年落成，物業面積約4,834平方呎，共設4伙住宅單位，每伙單位實用面積約966平方呎。物業最新獲内地客以約3,700萬元成交，折合呎價約7,654元。據悉，該內地客以個人名義入市，暫時未知買入後作自用或收購用途。
鄧成波2020年全幢抵押後遭接管
鄧成波家族原於2005年8月以1,380萬元購入上述物業，其後於2020年抵押全幢物業予財務公司借貸，最終遭接管。接管人於2022年中叫價9,600萬元放售，最終是次成交價較兩年前意向價下跌約61.4%。
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