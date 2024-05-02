峻譽‧渣甸山示位曝光　睡房改半開放式書房、設波浪形露台｜直擊

中信泰富旗下大坑峻譽‧渣甸山今日（2日）首度開放2伙連裝修示範單位，包括1伙兩房及1伙兩房套戶型。



首先為兩房一套經改動示範單位，以2座8樓A室作藍本，實用面積687平方呎。單位以淺色柔和色調為主，打造意式風格。玄關特設大型落地式收納櫃及可拉伸摺叠玄關椅，提供收納空間。客飯廳方正實用，貫徹採用淺色原木設計並配以淺色大理石紋的家具，中央擺放兩層黑色大理紋圓形茶几，配上米色水波紋地毯。客廳區域以落地玻璃趟門連接波浪形露台，延伸空間感。

睡房改半開放式書房、以電視櫃分隔

客廳與多功能書房以落地式藏藍色電視飾物櫃分隔，書房為半開放式設計，視覺上與客飯廳連接，中央擺放特大長形多功能書枱。書櫃設計更與電視牆設計互相容合，並配備大型一體式置物架，可供住戶擺放各種收藏品。

主人套房空間寬敞，靠落地玻璃窗位置放置雙人大床後可三邊落床。床頭開始沿用一體式的原木色調床頭櫃及梳妝枱，增加更多的收納空間。兩面開放式衣櫃配備衣物展示架、掛衣桿、鞋櫃及連身鏡等，打造一個多功能衣帽間。

↓↓2座8樓A室示範單位↓↓

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另一伙為兩房連裝修示範單位，以2座8樓D室作藍本，實用面積435平方呎。單位以日系及大地色調為主，打造「JAPANDI」風格。客飯廳方正開揚，特別採用米色木紋地板鋪砌，放置米白色的玄木梳化連茶几，前方放置淺木色C型架空茶几。牆身以淺原木色和米灰色暗紋為設計，下方設置架空黑色電視櫃配上隱藏燈槽，可擺放日式茶具或陶瓷作裝飾。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門設計，提高採光度。

浴室仿照日本風呂設計

浴室貫徹全屋日式設計，仿照日本溫泉風呂的設計，安裝一個傳統的日式淋浴及浴缸結合的和式浴缸，可供住戶坐著入浴。洗手盆檯面連儲物櫃同樣選用和式浴缸的物料打造而成，配以大圓鏡，增添日式韻味。

另外，單位廚房為開放式設計，設計師將吧枱和開放式廚房連接起來，並使用深啡色隱藏式櫃門設置多個吊櫃，提供儲物空間。

主人睡房空間方正寬敞，落地玻璃窗將自然光線引入室內。牆身以胡桃木條打造，房內放置雙人大床，襯以淺灰色寢具及抱枕。床的另一側擺放一體式梳化連開放式高身衣櫃，可供擺放衣物及生活用品。

↓↓2座8樓D室示範單位↓↓

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