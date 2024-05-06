大鴻輝梁紹鴻加入沽貨行列　3900萬賣跑馬地比華利山遺產貨

近月樓市交投轉旺，地產界有知名人士沽貨。大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻新近加入沽貨行列，以3,900萬元沽出跑馬地比華利山一伙遺產豪宅。



上述單位為比華利山A座中層1室，實用面積1,654平方呎，採四房間隔，早前連車位叫價4,300萬元，及後降價至3,900萬元賣出，成交呎價23,579元。有區內代理透露，上述單位近年一直用作收租用途，月租逾6萬元。

母親2017年買入價3400萬

據了解，上述成交單位原由梁紹鴻的母親陳鳳儀於2017年以3,400萬元購入，不過其後陳鳳儀離世，單位於2021年變成遺產物業，並由梁紹鴻擔任遺產管理人持有。以最新成交價計算，單位帳面升值約500萬元，升值14.7%。

享「舖王」美譽、福布斯中國香港富豪第24位

大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻為地產界名人，為20世紀英商怡和之買辦梁顯利之子，由於在全港各區持有多個舖位，為本港少數享有「舖王」美譽的投資者。

資料顯示，2024年，梁紹鴻以35.5億美元財富數位列《2024福布斯中國香港富豪》第24位，近年他最矚目的入市個案為2016年，他以9.12億元買入山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON兩伙，總實用面積8,702平方呎，呎價10.48萬元。

大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻。（網上圖片）