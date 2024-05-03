蔣麗芸入市執平貨　公司名義2080萬買大埔康樂園銀主盤｜多圖

二手市場交投轉旺，震雄集團創辦人蔣震女兒、前立法會議員蔣麗芸亦入市，新近以公司名義、擲2,080萬元買大埔康樂園洋房銀主盤。



據市場消息指，是次成交為大埔康樂園雙號洋房銀主盤，實用面積1,595平方呎，銀主於今年3月份以2,600萬元叫價放盤，新近以2,080萬元沽出，呎價13,033元。換言之，單位放盤兩個月劈價520萬元或20%沽。

新買家公司董事包括蔣麗芸及其丈夫梁海明

據知，是次新買家為仲良中國商務顧問有限公司 （C&L CHINA BUSINESS CONSULTANCY LIMITED），其公司董事為震雄集團創辦人蔣震女兒、前立法會議員蔣麗芸，以及其丈夫梁海明。

↓↓大埔康樂園雙號洋房銀主盤↓↓

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蔣麗芸及其相關人士公司名義入市

至於，蔣麗芸一家亦過去鍾情投資物業，當中其胞妹蔣麗萍及相關人士早前亦以公司名義擲2,828萬元買一伙1,177平方呎、三房的壽臣山道翠谷別墅1座頂層戶。

毗鄰物業為事故單位

不過值得留意的是，今次蔣麗芸入市的銀主盤，毗鄰物業為事故單位，據消息指該事故單位曾發生一宗燒炭自殺個案，事件造成一死一傷。