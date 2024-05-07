綠表客即睇即入市　150萬買居屋山麗苑銀主盤、呎價5100元｜多圖

二手市場交投轉旺，粉嶺居屋山麗苑新近再出現銀主盤成交個案。該單位放盤20日以150萬元沽出。據知，新買家為外區綠表買家，於睇樓後即時入市。



世紀21區域經理陳偉康表示，是次成交為粉嶺山麗苑B座低層02室，屬銀主盤成交，單位實用面積292平方呎，座向東南望山景，原業主曾於上述單位居住，並以電視櫃作間隔，變相間出一房自用。

不過單位淪為銀主盤後，銀行以150萬元叫價放盤，最終20日後以150萬元沽出，呎價5,137元。據知，新買家為外區綠表客，於睇樓後即時入市。

據知，單位於2021年12月以約150萬元買入，由於山麗苑仍有禁售限制，故第二市場不可以高於購入價轉售。

↓↓山麗苑B座低層02室銀主盤↓↓

山麗苑2021年揀樓 交通不便出入需靠巴士

山麗苑屬於房委會「出售居者有其屋計劃單位2020」屋苑，於2021年5月開始揀樓，同年沽清，2021年11月開始入伙。屋苑位於皇后山龍馬路88號，設6座，合共提供3,222伙，單位面積約由278至451平方呎。屋苑內設籃球場、羽毛球場及兒童遊樂園，惟交通較不便，出入需靠巴士接駁。