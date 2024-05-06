鰂魚涌逸樺園兩房1113萬沽 原業主3年帳面蒸發三成 低估價逾15%
撰文：黃祐樺
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二手市場續以蝕讓成交為主，當中鰂魚涌逸樺園有業主以1,113萬元沽兩房，持貨三年帳面蒸發487萬元或三成。
美聯物業分行首席高級營業經理蔡玉峰表示，是次成交為鰂魚涌逸樺園2座高層C室，實用面積約616平方呎，屬兩房間隔，單位近期以約1,150萬元叫價放盤，議價後以1,113萬元市價成交，呎價約為18,068元。至於新買家為同區客。
低估價最多15.6%
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,318萬元，而恒生估價則為1,253萬元。即最新成交價較估價低出11.2%至15.6%。參考同類成交為2座高層C室，實用面積相同，於2022年8月以1,328萬元沽出，即是次成交單位較逾一年半前賣平215萬元或16.2%。
據知，原業主於2021年9月以約1,600萬元入市，持貨至今3年， 是次轉手帳面蝕讓約487萬元，物業期內貶值約三成。
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